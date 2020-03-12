События

07:14 12.03.2020

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

1 мин читать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно рядом с н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:27 12.03.2020
Трудовой коллектив "Харьковоблэнерго" выступает против нового и.о. гендиректора компании

Трудовой коллектив "Харьковоблэнерго" выступает против нового и.о. гендиректора компании

05:12 12.03.2020
Из-за коронавируса приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях в Кировоградской области

Из-за коронавируса приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях в Кировоградской области

04:02 12.03.2020
У прибывших в Борисполь граждан Китая коронавирус не обнаружен

У прибывших в Борисполь граждан Китая коронавирус не обнаружен

23:11 11.03.2020
ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

ТКГ при участии Ермака и Козака достигла договоренностей по обмену удерживаемых лиц, разведению сил, открытию КПВВ в Золотом и Счастье и созданию "Консультативного совета" в политической подгруппе

22:31 11.03.2020
В Украину вернулся похищенный в феврале пиратами моряк

В Украину вернулся похищенный в феврале пиратами моряк

18:27 11.03.2020
На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

12:17 11.03.2020
В Днепр доставили раненых и травмированных во вторник на Донбассе военных

В Днепр доставили раненых и травмированных во вторник на Донбассе военных

11:20 11.03.2020
Зеленский поставил задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину

Зеленский поставил задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину

11:06 11.03.2020
Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

10:51 11.03.2020
Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус - Кличко

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотрудники постпредства Канады при ООН переводятся на удаленную работу

Число жертв коронавируса в мире достигло 4,57 тыс. человек, инфицировано более 122 тыс

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

Премьер Италии распорядился приостановить всю розничную торговлю, за исключением аптек и продуктовых магазинов

Чрезвычайное положение введено в США в 24 штатах

Назначен новый генеральный адвокат Суда ЕС

Кабмин обнародовал постановление о карантине

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из борьбы за пост президента США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА