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06:29 12.03.2020

Сотрудники постпредства Канады при ООН переводятся на удаленную работу

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Постпредство Канады при ООН в Нью-Йорке первым среди дипломатических миссий сообщило об удаленной работе сотрудников из-за распространения коронавируса в городе.

"Со среды 11 марта и до конца рабочего дня понедельника 16 марта 2020 года мы будем сокращать присутствие персонала нашей миссии до необходимого, а все остальные сотрудники будут работать удаленно из дома. Мы сообщим о любых дальнейших изменениях в понедельник", - говорится в распространенном в четверг заявлении канадского постпредства.

В дипмиссии пояснили, что "данное решение было принято в связи с чрезвычайными мерами, объявленными губернатором (Эндрю - ИФ) Куомо для штата Нью-Йорк".

"Временно сокращая присутствие нашей миссии, мы надеемся поддержать местные усилия по сдерживанию вспышки в Нью-Йорке. Уверяем вас, что все сотрудники постоянного представительства Канады будут доступны для наших партнеров по мобильному телефону, электронной почте, в WhatsApp и других мессенджерах", - отмечается в сообщении.

Теги: #работа #канада #постпредство #оон
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