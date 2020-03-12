Из-за коронавируса приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях в Кировоградской области

В связи с коронавирусаом Covid-19 приостановили образовательный процесс в учебных заведениях с 1 марта по 3 апреля в Кировоградской области, сообщила пресс-служба областной госадминистрации в Фейсбуке.

"В Кировоградской области в детских садах, школах, профессионально-технических училищах, колледжах, институтах, университетах, а также внешкольных учреждениях и детско-юношеских школах с 12 марта по 3 апреля приостановлено образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ подписал в среду начальник Управления образования и науки Украины ОГА.

"Освоение учебных материалов будет осуществляться за счет применения элементов дистанционного обучения, Скап-консультаций, видеоуроков, а также размещение заданий на сайтах учебных заведений", - говорится в документе.

Отмечается, что выполнение приказа возложили на руководителей органов управления образованием райгосадминистраций, исполнительных комитетов горсоветов, поселковых, сельских советов ОТГ, а также администраций учебных заведений.