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03:35 12.03.2020

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

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Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.

Ограничения вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта.

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.

"Эти запреты затронут не только значительные объемы торговли и грузов, но и ряд других вещей... Мы будем обсуждать все, что попадает в Соединенные Штаты из Европы", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что США следят за ситуацией в Китае и Южной Корее, допустив, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса в этих странах Вашингтон пересмотрит действующие в настоящие время ограничения.

Теги: #сша #коронавирус
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