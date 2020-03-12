События

02:21 12.03.2020

Премьер Италии распорядился приостановить всю розничную торговлю, за исключением аптек и продуктовых магазинов

1 мин читать

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на всей территории страны всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов, чтобы эффективнее сдерживать распространение коронавируса Covid-19.

"Мы приостанавливаем всю торговую деятельность, всю розничную торговлю за исключением аптек и продуктовых магазинов", - сказал он в ходе обращения к согражданам, которое транслировалось в фейсбуке.

Конте заверил сограждан, что дефицита продуктов питания не будет, и поэтому им нет смысла срочно делать запасы еды. Возможность заказывать доставку продуктов питания на дом сохраняется.

По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских.

Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса. Кроме того, глава правительства призвал компании, базирующиеся в Италии, по возможности переводить сотрудников на работу из дома.

Система общественного транспорта продолжит работу, равно как и почта, банки.

"Позитивные последствия этих мер мы увидим только через пару недель", - предупредил Конте.

Теги: #италия #торговля #ограничение #премьер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 11.03.2020
В Италии в среду от коронавируса умерло 196 человек, 2,3 тыс новых заболевших

В Италии в среду от коронавируса умерло 196 человек, 2,3 тыс новых заболевших

19:25 11.03.2020
Фон дер Ляйен выражает признательность Италии за ее усилия в борьбе против коронавируса

Фон дер Ляйен выражает признательность Италии за ее усилия в борьбе против коронавируса

17:03 11.03.2020
Украина фактически прекращает авиасообщение с Италией - Шмыгаль

Украина фактически прекращает авиасообщение с Италией - Шмыгаль

13:32 11.03.2020
Италия направит 25 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса для экономики

Италия направит 25 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса для экономики

09:46 11.03.2020
Число инфицированных COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Число инфицированных COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

09:46 11.03.2020
В Милане из-за коронавируса закрылись магазины Armani, а также сотня ресторанов

В Милане из-за коронавируса закрылись магазины Armani, а также сотня ресторанов

09:45 11.03.2020
Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

20:37 10.03.2020
Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

19:48 10.03.2020
Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

16:56 10.03.2020
Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля

Ryanair приостанавливает все рейсы в Италию до 8 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус - Кличко

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Чрезвычайное положение введено в США в 24 штатах

В Украину вернулся похищенный в феврале пиратами моряк

Назначен новый генеральный адвокат Суда ЕС

Кабмин обнародовал постановление о карантине

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

Сандерс несмотря на неудачи не намерен выходить из борьбы за пост президента США

Партия "Голос" избрала новым главой нардепа Киру Рудик

Иран согласился вернуть Украине "черные ящики" со сбитого самолета "МАУ"

В Ирландии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Индия приостановила действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА