Кабмин обнародовал постановление о карантине

Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране.

"Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 на всей территории Украины карантин, запретив посещение учебных заведений ее соискателями, проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков)", - говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале в среду.

Также Кабмин поручил местным властям обеспечить организацию выполнения и контроль над соблюдением на соответствующей территории требований постановления, своевременного и полного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, ежедневного представления Министерству здравоохранения информации о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.