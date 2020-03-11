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21:31 11.03.2020

Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

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Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях Украины до 3 апреля

С 12 марта 2020 года в Украине вводится трехнедельный карантин для всех учебных заведений. Соответствующее решение правительство приняло в среду, 11 марта, сообщила пресс служба Министерства образования Украины.

"Карантин продлится три недели - с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления.

В пресс-службе Минобразования подчеркнули, что данное решение правительства является основанием для руководителей учебных заведений издать приказ о введении карантина в учреждении.

Ранее сообщалось, что киевские и львовские власти с 12 марта ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования для предотвращения распространения Covid-19. кроме того, в столице, по словам мэра Виталия Кличко, ограничат проведение массовых мероприятий, а также закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Вместе с тем, в Харькове власти сообщили о закрытии театров и кинотеатров, развлекательных центров и игровых зон в шоппинг-моллах, однако детские сады и школы решили не закрывать.

Теги: #карантин #минобразования #коронавирус
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