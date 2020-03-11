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20:28 11.03.2020

Индия приостановила действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля

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Индия приостановила действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля

Индия в связи с эпидемией коронавируса с 13 марта приостанавливает действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля, сообщает издание The Week в среду.

"Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12:00 (14:00 по Киеву)", - пишет издание.

Всем, кто планировал в ближайший месяц поездку в Индию, рекомендуется обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение страны.

"Все прибывающие путешественники, включая граждан Индии, прибывающих или посетивших Китай, Италию, Иран, Республику Корея, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля 2020 года, должны быть помещены на карантин в течение как минимум 14 дней", - говорится в постановлении правительства Индии.

Министерство здравоохранения страны советует прибывающим путешественникам, в том числе гражданам Индии, избегать не слишком важных поездок, так как по прибытии в Индию они могут быть помещены на карантин минимум на 14 дней. Оно также призвало граждан Индии избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.

Движение через сухопутные границы страны также будет ограничено. Проезд будет возможен только через несколько контрольно-пропускных пунктов с надежными средствами досмотра.

Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 60.

Теги: #коронавирус #визы #индия
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