События

19:55 11.03.2020

Болгария и Албания объявили о первых смертях из-за коронавируса

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Болгария и Албания объявили о первых смертях из-за коронавируса

В Болгарии и Албании зарегистрированы первые случаи смерти пациентов от коронавируса Covid-19, сообщает в среду сайт BalkanInsight.

В столице Болгарии Софии скончалась 66-летняя женщина, у нее были проблемы с сердцем. Ее 74-летний муж также заражен коронавирусом, его состояние оценивается как стабильное.

Всего в Болгарии семь человек заболели коронавирусом, о первых случаях стало известно 8 марта.

В Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина. Она проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. Всего в Албании известно об 11 случаях заражения.

Албания расположена на противоположном побережье Адриатического моря от Италии - страны, занимающей второе место после Китая по числу заболевших коронавирусом.

Теги: #албания #коронавирус #болгария #смерть
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