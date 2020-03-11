В Харькове вводится ограничение на количество участников массовых мероприятий до 60 человек, но школы и садики на карантин не уходят - Кернес

С четверга в Харькове вводятся превентивные меры, направленные на недопущение распространения коронавируса COVID-19 , они будут действовать 3 недели, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Спортивные мероприятия тоже пока подождут лучших времен. А для неспортивных – иначе они называются массовыми - вводится ограничение на количество участников до 60 человек", - написал Кернес на своей странице в Facebook в среду вечером.

Он отметил, что городская власть решила не закрывать на карантин детские сады и школы.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - написал Кернес.

Вместе с тем, по его словам, до начала весенних каникул для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами школы будут дополнительно дезинфицировать.

Других мероприятий, в том числе изменений в работе транспорта, не планируется.

Кернес подчеркнул, что все меры носят превентивный характер - на данный момент в городе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19.