В учебных заведениях Львова вводят карантин до 3 апреля – Садовой

Карантин с 12 марта по 3 апреля включительно вводится во всех учебных заведениях Львова для предотвращения заболеваний новым коронавирусом Covid-19, заявил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Обучение в учебных заведениях приостанавливается с 12 марта по 3 апреля, но в четверг и пятницу школьники могут посещать школу, хотя обучения уже не будет", - сказал Садовой на брифинге в среду.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям при городском совете приняла соответствующее решение в рамках постановления правительства. Речь идет об ограничении проведения в городе массовых мероприятий (200 и более человек), запрете групповых поездок молодежи и детей за границу.

Кроме того, мер обратился к работодателям с просьбой организовать по возможности удаленный график работы для родителей маленьких детей.

Мэрия приняла и ряд других ограничительных мер, которые будут действовать в городе на время распространения коронавируса, в частности, приостановление проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также обеспечение ограничения проведения массовых мероприятий, на которых ожидается присутствие более 200 человек.