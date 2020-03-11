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19:32 11.03.2020

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

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КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

Конституционный суд Украины (КС) на заседании 11 марта рассмотрел на соответствие Конституции Украины ряд положений законов "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия".

По итогам проверки оспариваемых положений КС признал их неконституционными, сообщает пресс-служба суда.

"По результатам проверки оспариваемых положений Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 37, часть первая статьи 94, пункт 3 части третьей статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX, пункты 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX, часть третью статьи 24, статью 281, часть восьмую статьи 31, часть первую статьи 42, часть третью статьи 47, часть четвертую статьи 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VIII с изменениями, внесенными Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" от 16 октября 2019 № 193-IX", - указывается в сообщении.

Речь идет о положениях, которые регулируют численность Верховного Суда и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, зарплату судей Верховного Суда, порядок отбора судей в кассационные суды в составе Верховного Суда. Также были признаны неконституционными положения о причинах увольнения с должности членов Высшего совета правосудия, о принципах функционирования комиссии по вопросам добропорядочности и этики, и о механизме дисциплинарных производств в отношении судей.

Также КС закрыл производство по делу в части проверки на конституционность частей второй и четвертой статьи 24 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года.

Суд установил в решении порядок его выполнения и порекомендовал Верховной Раде неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением.

Теги: #конституционный_суд #закон #суд
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