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19:25 11.03.2020

Фон дер Ляйен выражает признательность Италии за ее усилия в борьбе против коронавируса

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Фон дер Ляйен выражает признательность Италии за ее усилия в борьбе против коронавируса

В настоящее время Италия находится на переднем крае борьбы с распространением вируса в Европе и сталкивается с непосредственными медицинскими, социальными и экономическими последствиями, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

"Председатель фон дер Ляйен выразила признательность за усилия, предпринятые правительством Италии, и признала социально-экономическое бремя, которое нынешний кризис создает для ее населения", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе после проведенной в среду сторонами видеоконференции по ситуации с эпидемией коронавируса Covid-19.

"Действия, предпринимаемые каждым государством-членом, оказывают влияние на остальную часть ЕС", - подчеркивается в заявлении.

Председатель ЕК и глава итальянского правительства "согласились с тем, что необходимо извлечь уроки из опыта, накопленного в Италии, чтобы помочь в руководстве европейской политикой".

Они обменялись мнениями об итогах состоявшейся 10 марта видеоконференции Европейского совета и о руководящих принципах по борьбе с коронавирусом, которые Еврокомиссия примет к концу недели.

"Председатель (Совета министров Италии - ИФ) Конте приветствовал позитивную позицию комиссии и ее намерение использовать все имеющиеся инструменты для устранения экономических последствий кризиса с коронавирусом. Он также выразил признательность комиссии за готовность рассмотреть итальянские запросы при откровенном и конструктивном подходе", - сказано в совместном документе.

Теги: #италия #ес #коронавирус
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