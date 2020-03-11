События

19:17 11.03.2020

Boeing приостановит набор сотрудников, ограничит бизнес-поездки

1 мин читать
Boeing приостановит набор сотрудников, ограничит бизнес-поездки

Клиенты Boeing в феврале отменили заказы на 46 самолетов

Американский авиаконцерн Boeing Co. приостановил прием новых сотрудников, ограничил бизнес-поездки и сверхурочную работу для экономии средств на фоне спада авиаперелетов в мире из-за распространения коронавируса COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку для работников компании.

Ранее источники сообщали о том, что Boeing планирует в ближайшие дни полностью выбрать кредит объемом $13,825 млрд, который был предоставлен компании в прошлом месяце группой банков, включая Citigroup.

В феврале клиенты Boeing аннулировали заказы на 46 самолетов, сообщила компания в среду. В том числе Air Canada отказалась от 11 лайнеров 737 MAX. При этом авиаконцерн получил новые заказы на 18 самолетов.

Компания в прошлом месяце поставила клиентам 17 лайнеров, включая двенадцать 787.

Также представитель Boeing сообщил о том, что среди сотрудников компании обнаружены три случая заражения коронавирусом нового типа, пишет WSJ.

Теги: #сша #заказы #boeing
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 11.03.2020
РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

РФ нарушает права человека в Украине - доклад Госдепа США

19:14 11.03.2020
Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

19:06 11.03.2020
США проведут министерскую встречу G7 по видеосвязи из-за коронавируса

США проведут министерскую встречу G7 по видеосвязи из-за коронавируса

17:46 11.03.2020
Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

09:47 11.03.2020
Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

09:47 11.03.2020
Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

09:44 11.03.2020
В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

09:44 11.03.2020
Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США

Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США

09:41 11.03.2020
План Трампа по поддержке экономики пока не получил поддержки в Конгрессе

План Трампа по поддержке экономики пока не получил поддержки в Конгрессе

07:58 11.03.2020
В США зарегистрировано 1004 случая заболевания коронавирусом

В США зарегистрировано 1004 случая заболевания коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус - Кличко

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

"Интерфакс-Украина" приостанавливает проведение пресс-конференций

Украина с 12 марта сократит количество работающих пунктов пропуска на границе с 219 до 49

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ирландии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Индия приостановила действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля

В Италии в среду от коронавируса умерло 196 человек, 2,3 тыс новых заболевших

Болгария и Албания объявили о первых смертях из-за коронавируса

В Харькове вводится ограничение на количество участников массовых мероприятий до 60 человек, но школы и садики на карантин не уходят - Кернес

В учебных заведениях Львова вводят карантин до 3 апреля – Садовой

Пассажир авиарейса Дубай-Киев госпитализирован с подозрением на коронавирус - Кличко

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

Фон дер Ляйен выражает признательность Италии за ее усилия в борьбе против коронавируса

Зафиксированы первые жертвы коронавируса в Бельгии и Швеции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА