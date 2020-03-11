Boeing приостановит набор сотрудников, ограничит бизнес-поездки

Клиенты Boeing в феврале отменили заказы на 46 самолетов

Американский авиаконцерн Boeing Co. приостановил прием новых сотрудников, ограничил бизнес-поездки и сверхурочную работу для экономии средств на фоне спада авиаперелетов в мире из-за распространения коронавируса COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебную записку для работников компании.

Ранее источники сообщали о том, что Boeing планирует в ближайшие дни полностью выбрать кредит объемом $13,825 млрд, который был предоставлен компании в прошлом месяце группой банков, включая Citigroup.

В феврале клиенты Boeing аннулировали заказы на 46 самолетов, сообщила компания в среду. В том числе Air Canada отказалась от 11 лайнеров 737 MAX. При этом авиаконцерн получил новые заказы на 18 самолетов.

Компания в прошлом месяце поставила клиентам 17 лайнеров, включая двенадцать 787.

Также представитель Boeing сообщил о том, что среди сотрудников компании обнаружены три случая заражения коронавирусом нового типа, пишет WSJ.