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19:16 11.03.2020

Зафиксированы первые жертвы коронавируса в Бельгии и Швеции

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Зафиксированы первые жертвы коронавируса в Бельгии и Швеции

Три первые случаи смерти от нового коронавируса Covid-19 зафиксированы в Бельгии в среду, также о первом скончавшемся от болезни сообщают в Швеции, информирует статистический сайт Worldometer.

Все умершие – люди пожилого возраста. При этом в Бельгии в течение дня зафиксировано 47 новых случаев заболевания коронавирусом (общее число заболевших достигло 314), в Швеции – 122 (общее число достигло 477).

Из всех стран ЕС больше всего во вторник от болезни скончалось людей в Испании – 13, общее количество жертв коронавируса в этой стране достигло 49. Заболевших там сейчас 2182, из них 487 случаев было зафиксировано в среду.

При этом в Италии, где в настоящее время зафиксировано больше всего заболевших в ЕС, более 10 тысяч, в среду не сообщается ни об одном новом случае заболевания или смерти от вируса. Аналогичная ситуация – во Франции, где в настоящее время заболевшими числятся почти 1,8 тыс. пациентов.

Новые случаи заболевания в течение дня зафиксированы в Германии (91), Нидерландах (121), Швейцарии (155), в каждой из этих стран сегодня сообщают об одном умершем. Значительное количество заболевших в среду обнаружено в Дании (78), Норвегии (63), Австрии (24), Словении (23), Финляндии (19), Португалии (18), Чехии (12), Греции (10), при этом из этих стран не поступает информация об умерших в течение дня.

В граничащих с Украиной Польше в настоящее время числится 27 заболевших (в том числе пять новых случаев в среду), в Словакии – 10 (в том числе три новых случая), в Венгрии – 13 (из них один новый), в Румынии – 37 (восемь новых), случаев смерти не зафиксировано. В Беларуси, Молдове и РФ, по данным сайта, сейчас 9, 3 и 20 заболевших соответственно, в среду новых не было, умерших нет.

Теги: #швеция #коронавирус #бельгия
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