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19:14 11.03.2020

Законодательство не регулирует режим "самоизоляции" и дистанционную работу в рамках предотвращения распространения коронавируса – юрист

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 Законодательство Украины не предусматривает режим "самоизоляции" как часть превентивных мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщила советник юридической фирмы "Астерс" Инесса Летич.

"На сегодня законодательство никак не регулирует порядок введения и применения ряда превентивных мер по предотвращению распространению вируса. Включая так называемую "самоизоляцию", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Юрист отметила, что закон "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает только возможность изоляции в специально оборудованных изоляторах лиц, которые пребывали в достоверно известном контакте с больными, но в период введенного карантина.

Кроме того, согласно данному закону, лица, изъявившие желание покинуть зону карантина, должны перед выездом в течение инкубационного периода вируса пребывать в специально оборудованном обсерваторе. При этом на период пребывания таких лиц в изоляторе или обсерваторе указанный закон предусматривает выдачу соответственным лицам больничного листа.

При этом Летич отметила, что практическая возможность изоляции лиц в изоляторах и обсерваторах вызывает вопросы ввиду распространения карантина на всю территорию Украины.

"На практике возможны разные варианты. Некоторые работодатели выбирают оформление в качестве отпуска за свой счет. Однако здесь стоит учитывать, что такой отпуск возможен лишь по согласию работника и только на период двух недель в году", - сказала она.

Как сообщила юрист, в настоящее время многие работодатели выбирают вариант дистанционной работы сотрудников.

"Такой вариант тоже не совсем "чистый" с точки зрения законодательства, которое вообще не регулирует дистанционную работу, но, по крайней мере, в таком случае есть возможность выполнять рабочие задачи и платить зарплату сотрудникам", - сказала Летич.

Юрист считает, что в случае изоляции в домашних условиях с освобождением от рабочих обязанностей "ситуация является довольно спорной".

"В данном случае есть высокая вероятность применения ст. 11 КЗоТа (неисполнение норм выработки). Согласно этой статье, если работа не выполняется не по вине работника, работодатель вынужден все равно оплачивать ему 2/3 оклада", - констатировала Летич.

Теги: #юристы #коронавирус #закон #астерс
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