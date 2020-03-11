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19:14 11.03.2020

Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

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Россия нарушает права человека на своей территории и за рубежом - госдеп США

В России имеются существенные проблемы с соблюдением прав человека, причем часть нарушений касается не только внутрироссийских дел, а Сирии и Украины, говорится в опубликованном в среду докладе госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире.

В секции доклада за 2019 год, посвященной России, отмечается, что РФ нарушает права человека в Сирии во время военных операций по поддержке сирийских правительственных сил.

"Согласно данным гуманитарных организаций, российские военные участвовали в таких операциях, как бомбардировки городских районов, в ходе которых удары преднамеренно наносились по гражданской инфраструктуре", - говорится в докладе.

В госдепартаменте заявляют и о спровоцированных РФ проблемах на востоке Украины. Авторы доклада отмечают, что авторитетные наблюдатели обвиняют "силы, находящиеся под руководством России", в тысячах смертей и ранений среди мирных жителей на Донбассе. Кроме того, указывается в докладе, Россия проводит "политически мотивированные аресты, задержания и судебные разбирательства в отношении граждан Украины".

В докладе говорится и о том, что на ситуацию с правами человека негативно повлияли "целенаправленная аннексия и оккупация Крымского полуострова, принадлежащего Украине". По данным его авторов, российское руководство "продолжило вооружать, обучать силы на востоке Украины и сражаться с ними на одной стороне".

Раскритиковали в госдепартаменте и ситуацию с правами человека в самой России.

Власти России, отмечают авторы доклада, в 2019 году "продолжили ограничивать свободу прессы и СМИ".

"Более 80% СМИ страны финансировались правительством или проправительственными силами", а "большинством остальных изданий" владеют "дружественные руководству олигархи". "В регионах губернаторы контролируют региональные СМИ посредством финансирования либо напрямую, либо через аффилированные структуры", - отмечается в документе.

Авторы доклада отмечают, что в прошлом году в РФ "журналисты по-прежнему подвергались аресту, тюремному заключению физическому насилию, преследованиям и запугиванию в связи с их профессиональной деятельностью". В частности, в качестве одного из примеров приводится резонансное дело журналиста Ивана Голунова.

"Несмотря на то, что конституция обеспечивает свободу слова, в том числе для прессы, правительство ограничивало это право все сильнее", - говорится в докладе. В нем отмечается, что правительство приняло несколько новых законов, ограничивающих свободу слова и прессы, в частности, в онлайн-пространстве.

В госдепе также заявляют, что власти РФ "в течение года предприняли новые меры, направленные на ограничение академических свобод и в сфере культуры" и "ограничивали право на мирные собрания и объединения".

Теги: #сша #правозащита #россия #доклад
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