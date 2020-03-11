США проведут министерскую встречу G7 по видеосвязи из-за коронавируса

Встреча министров иностранных дел стран G7, запланированная на 24-25 марта в Питтсбурге, пройдет по видеосвязи, сообщила в среду официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

"В целях предосторожности США решили провести предстоящую встречу G7 виртуально в формате видеоконференции", - написала Ортагус в твиттере.

Меры предосторожности связаны с распространением коронавируса, отмечают американские СМИ.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Италия занимает второе место в мире после Китая по числу заболевших. Франция, Германия и США входят в десятку.

Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 121 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 4 тыс. человек скончалось, 66