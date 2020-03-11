ГБР провело следственный эксперимент в центре Киева в рамках "дел Майдана"

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований (ГБР) провели следственный эксперимент на ул.Институтской в центре Киева в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014 года.

Как сообщается на официальном сайте ГБР, следственные действия были проведены 11 марта с цель установления наиболее вероятного сектора, из которого были произведены выстрелы в пострадавших участников Майдана сотрудниками правоохранительных органов из имеющегося у них нарезного табельного огнестрельного оружия.

"Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз. Также в ближайшие дни будут проведены дополнительные следственные эксперименты с участием потерпевших лиц и свидетелей на Майдане Независимости, улицах Институтской и Крещатик", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщают, что активизировали работу по завершению всех следственных действий для проверки и уточнения сведений и установления обстоятельств совершения уголовных правонарушений во время Революции Достоинства.