На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования ни разу не нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с полуночи среды, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной: соблюдается решим тишины, возле пгт Станица Луганская Луганской области осуществляется перевозка населения между восстановленным мостом и контрольным пунктом въезда-выезда на линии разграничения.