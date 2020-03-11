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18:27 11.03.2020

На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

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На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования ни разу не нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с полуночи среды, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной: соблюдается решим тишины, возле пгт Станица Луганская Луганской области осуществляется перевозка населения между восстановленным мостом и контрольным пунктом въезда-выезда на линии разграничения.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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