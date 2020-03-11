"Интерфакс-Украина" приостанавливает проведение пресс-конференций

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" объявляет о приостановке проведения пресс-конференций в своем пресс-центре.

"Мы приняли это решение, несмотря на то, что формально пресс-конференции и брифинги в нашем зале не подпадают под ограничения, введенные Кабинетом министров и Киевской горгосадминистрацией в связи с распространением коронавируса. Но здоровье наших сотрудников для нас – приоритет", - сказал директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

В то же время, организация он-лайн конференций по-прежнему возможна.

Пресс-центр агентства "Интерфакс-Украина" расположен в деловом и историческом центре города возле Золотых Ворот.

Открытый в 1998 году зал агентства, стал узнаваемой в обществе новостийной площадкой, популярным центром встреч журналистов с бизнесменами и политиками, местом ряда исторических заявлений и событий.