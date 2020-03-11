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17:46 11.03.2020

Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

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Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

Суд в городе Нью-Йорк приговорил голливудского продюсера Харви Вайнштейна к тюремному заключению на 23 года за сексуальные домогательства, сообщает агентство Associated Press.

Продюсера признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин - актрисы, чье имя не называется, и бывшей помощницы продюсера.

В суд Вайнштейна доставили на инвалидном кресле. Адвокаты продюсера надеялись, что судья проявит снисходительность в связи с состоянием здоровья их подзащитного. Они отмечали, что даже минимальный срок заключения на пять лет будет "пожизненным" для Вайнштейна.

Харви Вайнштейн - сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co.

С осени 2017 года более 80 женщин, в том числе, известные актрисы и модели, рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, - известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.

Секс-скандал, в центре которого оказался Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров. По миру прокатилась волна акции под хэштегом "Me Too", в рамках которой женщины рассказывали о том, что становились жертвами домогательств.

Вайнштейн продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент" (1996), "Умница Уилл Хантинг" (1997), "Влюблённый Шекспир" (1998), "Правила виноделов" (1999), "Другие" (2001), трилогия "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка" (2002), "Холодная гора" (2003), "Авиатор" (2004), "Фаренгейт 9/11" (2004), "Волшебная страна" (2004), "Город Грехов" (2005), "Король говорит!" (2010), "Артист" (2011). Вайнштейн участвовал в выпуске лент Квентина Тарантино: "Убить Билла" (2004), "Бесславные ублюдки" (2009), "Джанго освобожденный" (2012) и "Омерзительная восьмёрка" (2015).

Вайнштейн в расцвете кинематографической славы был награжден Орденом Британской империи и Орденом Почетного легиона. После истории с обвинениями в Англии и Франции поставлен вопрос о лишении продюсера этих наград.

Вайнштейн уже перестал быть членом американской Академии кинематографических искусств и наук, членом Гильдии продюсеров и гильдии режиссеров Америки, его исключили из Британского института кино и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Теги: #сша #суд #вайнштейн
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