Пейзаж Ван Гога продан за $13,5 млн на выставке TEFAF в Нидерландах

Картина кисти Винсента Ван Гога "Пейзаж с крестьянским домом" была продана на международной выставке искусства и антиквариата TEFAF в Маастрихте за 13,5 млн долларов, сообщает портал по поиску и продаже произведений искусств Artsy.

Уточняется, что работа была продана частному коллекционеру. На продажу картину выставила лондонская галерея Dickinson.

Полотно Ван Гога, которое впервые было продано на сельской ярмарке в 1967 году всего за 4 фунта, является самой большой продажей за все время выставки.

Картину Ван Гог написал в 1885 году. С 1970 года она несколько раз выставлялась на аукционе Sotheby's. В 2001 году американец купил ее за $1,7 млн.