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17:38 11.03.2020

Заседания правительства Украины планируют сделать открытыми - источник

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Заседания правительства Украины планируют сделать открытыми - источник

Заседания Кабинета министров Украины планируют вновь сделать открытыми.

"Сейчас думаем, как это правильно сделать", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду собеседник в правительстве.

По его словам, наиболее приемлемый вариант на данный момент - сделать так, как было при правительстве Владимира Гройсмана, в частности, когда сначала проходит открытая часть заседания, которая будет транслироваться и на которой может присутствовать пресса, а далее идет рассмотрение вопросов с грифом в закрытом режиме.

"Планировали сделать и первое заседание открытым, но не успели все подготовить", - добавил собеседник агентства.

Теги: #заседания #кабмин
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