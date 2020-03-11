В Испании подтвердили заражение коронавирусом у 2,124 тыс. человек
Число заразившихся коронавирусом людей в Испании по состоянию на среду достигло 2,124 тыс. человек, сообщают испанские СМИ.
49 человек скончались от заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.
Большинство случаев заражения и смерти зафиксированы в автономном сообществе Мадрид. Остальные случаи заражения выявлены в Валенсии, Стране Басков, Мурсии и Андалусии.
При этом, по данным сайта, отслеживающего статистику по коронавирусу, 136 человек в Испании выздоровели.
Накануне сообщалось о 1,674 тыс. зараженных в Испании и 35 скончавшихся.