В Испании подтвердили заражение коронавирусом у 2,124 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом людей в Испании по состоянию на среду достигло 2,124 тыс. человек, сообщают испанские СМИ.

49 человек скончались от заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом.

Большинство случаев заражения и смерти зафиксированы в автономном сообществе Мадрид. Остальные случаи заражения выявлены в Валенсии, Стране Басков, Мурсии и Андалусии.

При этом, по данным сайта, отслеживающего статистику по коронавирусу, 136 человек в Испании выздоровели.

Накануне сообщалось о 1,674 тыс. зараженных в Испании и 35 скончавшихся.