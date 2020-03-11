Верховная Рада и местные администрации не будут отменять заседания из-за карантина

Решение об ограничениях на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий государственной необходимости, принято на заседании Кабинета министров в среду, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Если мы говорим о организации массовых мероприятий – правительство может повлиять на перенос их на лето-осень. Что касается часа пик в метро – это вопрос самоорганизации населения", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство использует практики и опыт стран, которые уже столкнулись с коронавирусом.

"В настоящее время не идет речь о том, что Украину обойдет вирус - речь идет о том, чтобы максимально "мягко" пройти это. Да, мы действуем немного быстрее, чем другие страны, но мы надеемся, что население поймет это правильно",- сказал он.