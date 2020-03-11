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16:25 11.03.2020

Начальник полиции Киева: Мы будем реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса

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Начальник полиции Киева: Мы будем реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса

Полиция Киева вместе с органами власти в разъяснительном и административном порядке будет реагировать на нарушения ограничительных мер, введенных в Киеве из-за распространения коронавируса в мире, отмечает начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полиция Киева вместе с органами власти будет реагировать на нарушения введенных ограничительных мер со стороны торговых и развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Крищенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, речь может идти об отзывах разрешительных документов таких заведений, административном порядке ответственности.

"Прежде всего, наши функции заключаются в профилактической, разъяснительной работе", - подчеркнул начальник главка.

Также Крищенко добавил, что никакие дополнительные задачи в контексте введенных ограничительных мер на полицию Киева пока не возлагаются.

Как сообщалось, с целью предотвращения распространения коронавируса на территории Киева вводятся ограничительные меры с 12 марта до 31 марта 2020 года. Решение приостанавливает учебный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионально (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности, в высших учебных заведениях. КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовые мероприятия, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

"Обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (больше 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, которые прошли термометрию", - говорится в протоколе заседания комиссии от 11 марта.

Теги: #киев #коронавирус #полиция
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