События

15:28 11.03.2020

"Айленды" ВМС Украины вышли в моредля выполнения поставленных задач – СМИ

2 мин читать
"Айленды" ВМС Украины вышли в моредля выполнения поставленных задач – СМИ

Украинские патрульные катера типа "Айленд" ("Island") "Славянск" (P190) "Старобельск" (P191) вышли в Черное море из Практической гавани Одессы для выполнения курсовых задач, сообщает профильное интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Патрульные катера типа "Айленд" вышли для выполнения поставленных задач. Недавно на два переданных США патрульных катера типа Island были установлены стволы и автоматы от 25-мм с спаренной артиллерийской установки 2М-3М", - говорится в опубликованной в среду заметке.

Установка 2М-3М является средством самообороны кораблей и может быть использована для уничтожения целей на расстоянии до 3тыс. метров.

"В перспективе будущие катера типа Island уже могут быть вооружены американскими артустановками Mk 38 более поздней версии, которые уже имеют оптико-электронный систему наведения и стабилизации. Также рассматривается получение аналогичных установок и на "Славянск" и "Старобельск", однако окончательного решения не принято", - пишет издание.

Украина получила от США патрульные катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), которые в составе ВМС ВСУ получили названия "Славянск" и "Старобельск". Передача катеров Украине состоялась в Одессе 13 ноября 2019 года.

Катера типа "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".

Теги: #черное_море #патруль #катера
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:40 24.02.2020
Углеводородный участок "Дельфин" будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами - глава Госгеонедр

Углеводородный участок "Дельфин" будет выставлен на СРП-конкурс двумя лотами - глава Госгеонедр

22:45 20.02.2020
Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы – Яровой

Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы – Яровой

12:52 31.01.2020
Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

16:07 19.12.2019
Украина намерена формировать пояс совместной безопасности с международными партнерами в Черноморском регионе - Минобороны

Украина намерена формировать пояс совместной безопасности с международными партнерами в Черноморском регионе - Минобороны

21:31 15.12.2019
Эсминец ВМС США "USS Ross DDG 71" зашел в Черное море

Эсминец ВМС США "USS Ross DDG 71" зашел в Черное море

11:27 06.12.2019
Новый СРП-конкурс по разработке углеводородов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020г - глава Госгеонедр

Новый СРП-конкурс по разработке углеводородов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020г - глава Госгеонедр

09:52 10.11.2019
Украинские ВМС испытали патрульные катера "Island", переданные Украине США

Украинские ВМС испытали патрульные катера "Island", переданные Украине США

09:37 21.10.2019
Американский корабль с двумя военными катерами для ВМС Украины ожидают в Одессе в понедельник

Американский корабль с двумя военными катерами для ВМС Украины ожидают в Одессе в понедельник

08:54 13.10.2019
В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США

08:54 13.10.2019
В Черное море зашел эсминец ВВС США

В Черное море зашел эсминец ВВС США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение по ограничительным мерам в Киеве является обязательным для всех учреждений независимо от форм собственности – КГГА

Ограничения в Киеве в связи с распространением в мире коронавируса будут пока с 12 до 31 марта, в массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек

Правительство Украины предлагает на 3 недели ограничить массовые мероприятия и отменить занятия в учебных заведениях

Правительство Украины вводит "карантин" до 3 апреля в связи с коронавирусом – нардеп Сюмар

Болгария удовлетворила запрос Офиса генпрокурора об экстрадиции в Украину Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский Минфин объявил о мерах стимулирования на 30 млрд фунтов

Аэропорт "Борисполь" закупит для контроля здоровья пассажиров оптические системы оценки инфракрасного излучения – министр инфраструктуры

Решение по ограничительным мерам в Киеве является обязательным для всех учреждений независимо от форм собственности – КГГА

Ограничения в Киеве в связи с распространением в мире коронавируса будут пока с 12 до 31 марта, в массовых мероприятиях может участвовать не более 60 человек

Правительство Украины предлагает на 3 недели ограничить массовые мероприятия и отменить занятия в учебных заведениях

Правительство Украины вводит "карантин" до 3 апреля в связи с коронавирусом – нардеп Сюмар

Из-за "минирования" объектов массового пребывания людей в Харькове полиция эвакуировала почти 2 тыс. человек

Украинец пытался вывезти в Польшу более 10 тыс. медицинских масок

Болгария удовлетворила запрос Офиса генпрокурора об экстрадиции в Украину Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

В Днепр доставили раненых и травмированных во вторник на Донбассе военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА