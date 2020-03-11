"Айленды" ВМС Украины вышли в моредля выполнения поставленных задач – СМИ

Украинские патрульные катера типа "Айленд" ("Island") "Славянск" (P190) "Старобельск" (P191) вышли в Черное море из Практической гавани Одессы для выполнения курсовых задач, сообщает профильное интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Патрульные катера типа "Айленд" вышли для выполнения поставленных задач. Недавно на два переданных США патрульных катера типа Island были установлены стволы и автоматы от 25-мм с спаренной артиллерийской установки 2М-3М", - говорится в опубликованной в среду заметке.

Установка 2М-3М является средством самообороны кораблей и может быть использована для уничтожения целей на расстоянии до 3тыс. метров.

"В перспективе будущие катера типа Island уже могут быть вооружены американскими артустановками Mk 38 более поздней версии, которые уже имеют оптико-электронный систему наведения и стабилизации. Также рассматривается получение аналогичных установок и на "Славянск" и "Старобельск", однако окончательного решения не принято", - пишет издание.

Украина получила от США патрульные катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), которые в составе ВМС ВСУ получили названия "Славянск" и "Старобельск". Передача катеров Украине состоялась в Одессе 13 ноября 2019 года.

Катера типа "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".