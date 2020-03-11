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14:44 11.03.2020

Решение по ограничительным мерам в Киеве является обязательным для всех учреждений независимо от форм собственности – КГГА

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Решение по ограничительным мерам в Киеве является обязательным для всех учреждений независимо от форм собственности – КГГА

Решение комиссии Киевской горгосадминистрации по внедрению ограничительных мер в столице в связи с коронавирусом является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности, заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге в Киеве в среду.

"За нарушение будет административная или криминальная ответственность, контролировать будет полиция", - сказал он.

По словам Поворозника, решение комиссия продиктовано ситуацией с распространением коронавируса в Европе.

Он также отметил, что работа учебных заведений будет носить дистанционный характер.

"Первое что мы делаем – закрываем дошкольные учебные заведения. Поэтому просьба к работодателям - по возможности сделать гибкий рабочий график для работников с маленькими детьми. Также обеспечить безопасность продавцов", - добавил он.

Кроме того, будут вводиться ограничения на проведение массовых мероприятий. В мероприятиях смогут участвовать не более 60 человек.

По словам Поворозника, общественный транспорт и органы государственной власти будут работать в штатном режиме.

"Транспорт дезинфицируется дважды в день. При необходимости будем дезинфицировать чаще",- сказал он.

Он также подчеркнул, что планируется закупка и поставка до конца недели двух тест-систем в аэропорты Киева. Также планируется обеспечить столицу до конца недели 5 тыс. экспресс-тестов.

"Вчера у нас было 2,5 тыс. быстрых тестов на коронавирус. Мы делаем все возможное, чтобы до конца недели доставить в аэропорты две тест-машины",- сказал он, добавив, что тесты будут доступны только в медучреждениях.

Теги: #киев #кгга #поворозник
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