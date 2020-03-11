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14:06 11.03.2020

Правительство Украины предлагает на 3 недели ограничить массовые мероприятия и отменить занятия в учебных заведениях

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Правительство Украины предлагает на 3 недели ограничить массовые мероприятия и отменить занятия в учебных заведениях

Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения распространения COVID-19.

"На заседании Кабинета министров 11 марта принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что одновременно, для выполнения этого решения, до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

"Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек", - заявляют в правительстве.

В то же время, отмечается, что это не касается мер государственной необходимости, а проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кроме того, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Среди прочего, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Теги: #коронавирус #мероприятия #кабмин
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