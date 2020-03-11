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13:55 11.03.2020

Правительство Украины вводит "карантин" до 3 апреля в связи с коронавирусом – нардеп Сюмар

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Правительство Украины вводит "карантин" до 3 апреля в связи с коронавирусом – нардеп Сюмар

В Украине с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запретят массовые и спортивные мероприятия и закроют авиасообщение с некоторыми странами, утверждает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, ссылаясь на решение правительства.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля. Он предусматривает: - закрытие учебных заведений; -запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей проходить, и культурных мероприятий. Заседания Верховной Рады оставили); - закрытие авиасообщения с некоторыми странами", - написала Сюмар на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, ссылаясь на постановление правительства.

Нардеп добавила, что также будет закрыта большая часть пунктов пропуска.

"Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - написала Сюмар.

Кроме того, правительство выделило 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

"На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять, где они есть ...", - добавила Сюмар.

Теги: #коронавирус #сюмар
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