Из-за "минирования" объектов массового пребывания людей в Харькове полиция эвакуировала почти 2 тыс. человек

Полиция закончила проверку всех торговых центров, гипермаркетов, родильных домах и отделениях скорой медицинской помощи, а также железнодорожного и автовокзалов в Харькове, но никаких взрывных устройств не нашла.

"Всего правоохранители проверили 98 различных объектов и эвакуировали 1922 человека. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.259 УК Украины.Полиция принимает меры, чтобы установить личность "псевдоминера".