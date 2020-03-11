В Болгарии апелляционный суд отклонил жалобу подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина об его экстрадиции в Украину

Апелляционный суд в городе Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину, подтвердив это решение.

"Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об экстрадиции Левина в Украину", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора в среду.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток.