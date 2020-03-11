События

12:17 11.03.2020

В Днепр доставили раненых и травмированных во вторник на Донбассе военных

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В медицинские учреждения Днепра 10 марта из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе были эвакуированы раненные и травмированные военнослужащие, сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на странице в Фейсбуке.

"Также в Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверо раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами (будет уточнение диагноза) с вчерашнего происшествия, направлены в военный госпиталь", - сказано в сообщении.

Так, все раненные и травмированные в результате обстрелов боевиков на Донбассе во вторник эвакуированы в медицинские учреждения Днепра согласно диагнозами и направлениям эвакуации.

Как сообщалось, во вторник, 10 марта, боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего в общей сложности погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще девять получили ранения или боевые травмы, сообщила пресс-центр операции Объединенных сил.

Теги: #всу #оос #раненые #днепр #военные
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