ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр" – министр обороны

Новый министр обороны Украины Андрей Таран выступает за продуманную программу развития вооружения украинской армии и ее технологическую модернизацию.

"Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр", - сказал он в среду, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским.