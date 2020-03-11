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11:56 11.03.2020

ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр" – министр обороны

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ВСУ нужна продуманная программа развития вооружения, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр" – министр обороны

Новый министр обороны Украины Андрей Таран выступает за продуманную программу развития вооружения украинской армии и ее технологическую модернизацию.

"Вооруженные силы нуждаются в технологической модернизации, переходе на современные системы вооружений, с использованием новейших технологий. Необходима продуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для "латания старых дыр", - сказал он в среду, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #минобороны #таран
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Интерфакс-Украина
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