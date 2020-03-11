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11:48 11.03.2020

Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира

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Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира

 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал новую волну репрессий в отношении крымских татар в Бахчисарае показательной и подчеркнул, что действия России о нарушении прав человека получат надлежащую оценку мира.

"Новая волна репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Показательная. Сразу после Совбеза ООН по правам человека. Обыски, задержания, издевательства. Все эти действия фиксируем. Доказательная база нарушений государством-оккупантом прав человека растет и получит надлежащую политическую, юридическую оценку мира", - написал Кулеба на странице в Твиттере в среду утром.

Ранее прокуратура и полиция Крыма начали уголовное производство по факту проведения ряда незаконных обысков сегодня, 11 марта, в г.Бахчисарай, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

По информации прокуратуры, в Бахчисарае и Бахчисарайском районе "оккупационные правоохранители" проводят незаконные обыски в семи домах крымских татар.

Теги: #татары #репрессии #кулеба #мид
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Интерфакс-Украина
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