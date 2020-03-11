Зеленский: министром обороны по стандартам НАТО должен быть гражданский, но для меня было важно, чтобы его уважала армия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при выборе нового министра обороны Украины руководствовался тем, чтобы его уважала украинская армия.

"Для меня было самым главным, как относится именно армия к министру обороны. Мы понимаем, что министром обороны, в соответствии со стандартами НАТО, должен быть гражданский человек, но у нас идет война, и для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны. Я проводил много консультаций, вместе с начальником Генштаба, поэтому хочу вам сказать, что новый министр обороны – это и моя ответственность, и начальника Генштаба", - сказал он в среду во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана.

Зеленский указал, что главным приоритетом для министра обороны должно быть обеспечение обороноспособности Украины. "Для укрепления наших Вооруженных сил нужна слаженная работа Министерства обороны и руководителя ВСУ по всем важным направлениям", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что основу любой армии составляют люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть нацелены на человека. "Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки, усиления социальной защиты людей в погонах", - пояснил президент.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта 2020 года поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Таран родился 4 марта 1955 года в городе Франкфурт-на-Одере, Германия. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, получив специальность военного инженера-радиотехника.

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны.

В 1996-1998 годах работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом центра стратегического планирования и анализа, а в 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК). Был членом Трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.