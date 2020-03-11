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11:29 11.03.2020

Таран: у нас должна быть досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

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Таран: у нас должна быть досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами НАТО

Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможности Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.

"Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО", - сказал Таран, выступая перед подчиненными в среду.

В то же время, отметил министр, "вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели – полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса".

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Андрея Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: #минобороны #таран #нато
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