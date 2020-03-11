Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинские военнослужащие будут давать адекватный ответ на действия противника в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

"Сегодня мы делаем всё ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора", - сказал он в среду во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана.