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10:51 11.03.2020

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

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Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах н.п. Марьинка, в том числе общеобразовательную школу №2, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Слишком громкий режим "тишины" устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 этого города", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Так, установлено, что в районе обстрела также находилась школа.

"В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы", - говорится в сообщении.

После завершения обстрела сотрудники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Отмечается, что погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

В свою очередь командование ООС подчеркивает, что Вооруженные силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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