Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции, вирус Covid-19 обнаружен у человека, вернувшегося из одной из европейских стран.

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Заболевший вернулся из Европы, он полностью изолирован", - сказал Коджа, которого цитирует газета "Хюрриет".

"Состояние пациента в целом нормальное. Все члены его семьи и те, с кем он контактировал, находятся под наблюдением", - сказал министр.

Он призвал соотечественников, "воздержаться от поездок за рубеж без особой необходимости".