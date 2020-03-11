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10:12 11.03.2020

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции, вирус Covid-19 обнаружен у человека, вернувшегося из одной из европейских стран.

"Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", - сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Заболевший вернулся из Европы, он полностью изолирован", - сказал Коджа, которого цитирует газета "Хюрриет".

"Состояние пациента в целом нормальное. Все члены его семьи и те, с кем он контактировал, находятся под наблюдением", - сказал министр.

Он призвал соотечественников, "воздержаться от поездок за рубеж без особой необходимости".

Теги: #коронавирус #турция
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