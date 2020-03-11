События

09:47 11.03.2020

Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

1 мин читать

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи с растущим числом заразившихся коронавирусом объявил о создании первой в США карантинной зоны с радиусом в одну милю вокруг небольшого населенного пункта Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорка.

По словам губернатора, школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей, закроются на две недели с 12 по 25 марта в так называемой "зоне сдерживания" радиусом одна миля.

Куомо отметил, что округ Уэстчестер работает над тем, чтобы остановить распространение вируса.

"Мы продезинфицируем школы и оценим ситуацию. Нью-Рошель - это особая проблема, цифры продолжают расти", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Губернатор уточнил, что в карантинной зоне будет развернута Национальная Гвардия, которая поможет доставлять жителям еду домой и продезинфицировать общественные места.

По данным Куомо, на данный момент 173 человека в штате Нью-Йорке болеют коронавирусом, из них 108 в районе Уэстчестер.

Теги: #сша #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 11.03.2020
В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, с подозрением госпитализировано 22 человека

В Молдове зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, с подозрением госпитализировано 22 человека

11:02 11.03.2020
В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

10:56 11.03.2020
Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на коронавирус

Лаборатория ЦОЗ исследует один образец на коронавирус

10:12 11.03.2020
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

09:52 11.03.2020
Спикер Рады отменил зарубежные командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом в мире – нардеп Кравчук

Спикер Рады отменил зарубежные командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом в мире – нардеп Кравчук

09:47 11.03.2020
Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

Байден уверенно лидирует на демократических праймериз в США

09:46 11.03.2020
Число инфицированных COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Число инфицированных COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

09:46 11.03.2020
В Милане из-за коронавируса закрылись магазины Armani, а также сотня ресторанов

В Милане из-за коронавируса закрылись магазины Armani, а также сотня ресторанов

09:45 11.03.2020
Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

09:44 11.03.2020
В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

В шести штатах США проходят праймериз демократов и республиканцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс.

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс

Около 300 пассажиров без симптомов коронавируса покинули карантинный лайнер Grand Princess

Успех Китая в борьбе с распространением коронавируса объясняется низкой стоимостью тестов и лечения – газета

На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

Успех Китая в борьбе с распространением коронавируса объясняется низкой стоимостью тестов и лечения

Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании

В Киевском метро 11 марта возможны ограничения в работе из-за футбола

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА