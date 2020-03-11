Число инфицированных COVID-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Уже 10 149 человек в Италии заразились коронавирусом COVID-19, сообщил во вторник глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Он сообщил журналистам, что в настоящее время в стране лечение проходят 8 514 человек (на 529 больше, чем днем ранее). Число умерших от последствий заражения - 631 (на 168 больше, чем по состоянию на понедельник).

Боррелли отметил, что 1 004 пациента поправились (на 280 больше, чем по состоянию на вечер понедельника).