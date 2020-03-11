События

09:46 11.03.2020

В Милане из-за коронавируса закрылись магазины Armani, а также сотня ресторанов

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Компания Giorgio Armani S.p.A. решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане, сообщает агентство ASNA.

Магазины, рестораны и отель закрылись вечером 10 марта. Сроки возобновления их работы неизвестны.

В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей. Затем компания пожертвовала 1,25 млн евро на борьбу с заболеванием больницам и департаменту гражданской обороны Италии.

Armani принадлежат бренды Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7, марка товаров для дома Armani Casa и сладостей Armani Dolci. В Милане у Armani несколько ресторанов и пятизвездочная гостиница.

Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили самостоятельно закрыть свои заведения.

В начале марта это же объединение выпустило ролик под названием Milano non si ferma ("Милан не останавливается" - итал.), в котором оно призывало вести в городе нормальную жизнь, несмотря на коронавирус.

Между тем, власти Рима ограничили доступ к фонтану Треви в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.

В Риме, как и по всей Италии, закрыты все музеи, театры и кинотеатры.

В Ватикане, как сообщалось, закрыли собор Святого Петра и прилегающую к нему площадь.

Власти Италии, занявшей второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, стараются минимизировать скопления людей и призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости.

Согласно официальным данным, в Италии зарегистрировано 10149 случая заболевания коронавирусом. Из них 8514 человек болеют в настоящее время, 1004 человека выздоровели и 631 человек умер.

Фонтан Треви - самый крупный фонтан Рима. Это один из самых кинематографичных фонтанов мира: он появлялся в "Римских каникулах", "Сладкой жизни", "Безумно влюбленном" и многих других фильмах.

Теги: #италия #коронавирус
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