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08:51 11.03.2020

Успех Китая в борьбе с распространением коронавируса объясняется низкой стоимостью тестов и лечения

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Успех Китая в борьбе с распространением коронавируса объясняется низкой стоимостью тестов и лечения

В условиях быстрого распространения в мире коронавируса COVID-19 для его преодоления всем странам следует брать пример с Китая, считает гонконгская газета South China Morning Post.

"Китай преподнес правительствам стан мира один важный урок: будьте готовы платить, чтобы расходы пациентов не удерживали их от тестов и лечения", - пишет издание.

По данным газеты, в Китае тест на выявление коронавируса стоит около 370 юаней ($53).

В городе Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун), население которого является самым обеспеченным в стране, средняя стоимость лечения вызываемого коронавирусом заболевания колеблется от 23 тыс. юаней для пожилых пациентов до 5,6 тыс. юаней для несовершеннолетних (от $3,3 тыс. до $800), сообщил ранее журнал Chinese Hospital Management journal.

Некоторые методы лечения в стране, такие как экстракорпоральная мембранная оксигенация, которая искусственно насыщает кровь пациента кислородом в течение ограниченного периода времени, являются дорогостоящими, но все они покрываются правительством, которое выделило 110,48 млрд юаней (более $15 млрд) на лечение, субсидии для медицинского персонала, медицинское оборудование и защитные средства.

В США, где на утро среды по московскому времени зафиксировано 1,004 тыс. случаев заражения при 31 летальном исходе, хотя правительство не взимает плату за тесты на коронавирус в специально выделенных лабораториях, одна поездка в больницу потребует других значительных расходов - около $3,2 тыс. только за одно посещение.

Теги: #тестирование #китай #стоимость #коронавирус
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