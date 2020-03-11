В Киевском метро 11 марта возможны ограничения в работе из-за футбола

Вечером в среду, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Завтра, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Фейсбуке.

В частности отмечается, что после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за возможные временные неудобства!", – добавили в КП "Киевский метрополитен".