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08:13 11.03.2020

В Киевском метро 11 марта возможны ограничения в работе из-за футбола

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В Киевском метро 11 марта возможны ограничения в работе из-за футбола

Вечером в среду, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Завтра, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Фейсбуке.

В частности отмечается, что после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за возможные временные неудобства!", – добавили в КП "Киевский метрополитен".

Теги: #киев #метро #футбол
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