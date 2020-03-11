События

06:38 11.03.2020

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс.

2 мин читать
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 118 тыс., число жертв вне материкового Китая - 4,3 тыс.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.

Всего в мире начитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,157 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.

В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек), Иране - 8,042 тыс., (291), Южной Корее - 7,775 тыс.(60), Испании - 1,662 тыс. (36), Франции - 1,606 тыс. (30), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,264 тыс. (19), США - 1004 (31), Швейцарии - 476 (тои), Нидерландах - 382 (четыре), Великобритании - 373 (шесть), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Швеции - 248, Австрии - 182, Сингапуре - 166, Малайзии - 129, Гонконге - 120 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три), Бахрейне - 109.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.

Всего в мире излечились более 65,9 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:58 11.03.2020
В США зарегистрировано 1004 случая заболевания коронавирусом

В США зарегистрировано 1004 случая заболевания коронавирусом

04:05 11.03.2020
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода из-за коронавируса, 24 новых случаев заболевания

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода из-за коронавируса, 24 новых случаев заболевания

02:55 11.03.2020
Пограничники обеспечены достаточным количеством индивидуальных средств защиты

Пограничники обеспечены достаточным количеством индивидуальных средств защиты

01:33 11.03.2020
Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

23:40 10.03.2020
Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

22:08 10.03.2020
В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

21:30 10.03.2020
Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

20:28 10.03.2020
В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

В МИД Украины создан оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом

20:10 10.03.2020
В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 5 человек - ОГА

В Черновицкой области в больнице с подозрением на коронавирус находятся 5 человек - ОГА

19:48 10.03.2020
Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Число инфицированных Covid-19 в Италии превысило 10 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Прокуратура расследует факт обстрела боевиками "ДНР" санитарного автомобиля ВСУ на Донетчине как нарушение законов и обычаев войны

Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник

Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

Жительница Ровенской области умерла от гриппа

На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, приоритетом является программа расширенного финансирования - телефонный разговор Шмыгаля с миссией Фонда

Боевики обстреливали авто ВСУ прикрываясь мирным населением, вновь нарушив международное гуманитарное право

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц - Разумков

Президент Швейцарии впервые в истории посетит Украину - Разумков

Кабмин на заседании в среду должен принять необходимые решения в связи с дальнейшим распространением в мире коронавируса - секретарь СНБО Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА