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07:30 11.03.2020

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

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За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

За минувшие сутки на Донбассе, вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков, погибло трое, ранено и травмировано 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины, зафиксированы провокационные обстрелы в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием. Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевое травмирование", – сказано в сводке штаба опубликованной на официальной странице в Фейсбук в среду утром.

По информации штаба, 10 марта боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: три раза рядом с Песками - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из миномета калибра 82-мм - 10 мин, а также из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой - из миномета калибра 82-мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Павлополя - снайперский огонь; неподалеку Широкино - из минометов калибра 82-мм - 11 мин.

Также 9 обстрелов боевики совершили в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно: два раза вблизи Орехово - из минометов калибра 120-мм было выпущено 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета; недалеко от Хутор Вольного - из минометов калибра 82-мм - 10 мин, а также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120-мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Луганским - из минометов калибра 82-мм - 9 мин, а также боевики вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Мироновского - из 120-мм миномета - 2 мины; рядом с Новолуганским и Железным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Новгородского - из миномета калибра 82-мм - 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на все враждебные обстрелы подразделения ООС прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.

"Также, вчера 10 марта, противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины", – добавили в штабе.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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