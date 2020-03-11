События

05:19 11.03.2020

Жительница Ровенской области умерла от гриппа

1 мин читать
Жительница Ровенской области умерла от гриппа

8 марта 51-летняя жительница Костопольского района умерла от гриппа, сообщили в Государственном учреждении "Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"Женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2. Диагноз: грипп А, осложненный не госпитальной двусторонней пневмонией. Спасти женщину не удалось и 8 марта больная умерла", – сообщил заведующий отделом инфекционных болезней и организации эпидемиологических исследований Мороз.

В медучреждении отметили, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в текущем году. В целом по области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 8712 человек, что составляет 751,3 случая на 100 тыс. населения. Среди заболевших 6334 (72,7%) ребенка.

"В течение недели были госпитализированы 370 больных, из них 281 ребенок. Самая высокая заболеваемость наблюдается в Дубровицком (эпидпорог превышен на 40%), Здолбуновском (на 31%) и Ровенском (на 20%) районах", – уточнили в медцентре.

Теги: #медики #ровенская_область #грипп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 04.03.2020
В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек – Минздрав

17:13 02.03.2020
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась за неделю на 5,7% - КГГА

04:35 29.02.2020
В Запорожской области от гриппа умер мужчина

В Запорожской области от гриппа умер мужчина

13:43 26.02.2020
В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

08:14 25.02.2020
В Ровенской области в результате отравления угарным газом госпитализированы 11 человек, из них 10 детей

В Ровенской области в результате отравления угарным газом госпитализированы 11 человек, из них 10 детей

07:53 17.02.2020
В Ровенской области разоблачили деятельность подпольного казино

В Ровенской области разоблачили деятельность подпольного казино

03:07 13.02.2020
В Украине за неделю от гриппа скончались восемь человек

В Украине за неделю от гриппа скончались восемь человек

15:38 11.02.2020
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 55,6%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 55,6%

07:58 07.02.2020
Кличко: Город продолжит выплачивать надбавки столичным медикам и педагогам

Кличко: Город продолжит выплачивать надбавки столичным медикам и педагогам

16:04 05.02.2020
С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Прокуратура расследует факт обстрела боевиками "ДНР" санитарного автомобиля ВСУ на Донетчине как нарушение законов и обычаев войны

Два бойца ВСУ погибли, еще девять ранены или травмированы на Донбассе во вторник

Украинцы, находящиеся на лайнере "Grand Princess", чувствуют себя нормально – МИД Украины

Крупные авиакомпании Европы отменяют рейсы в Италию из-за коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода из-за коронавируса, 24 новых случаев заболевания

Пограничники обеспечены достаточным количеством индивидуальных средств защиты

Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек, заразились более 1,7 тыс.

На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

Первую в США карантинную зону в связи с распространением коронавируса создадут к северу от Нью-Йорка

Правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ, приоритетом является программа расширенного финансирования - телефонный разговор Шмыгаля с миссией Фонда

Боевики обстреливали авто ВСУ прикрываясь мирным населением, вновь нарушив международное гуманитарное право

В Испании 1674 человека заразились коронавирусом

Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА