В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 22 летальных исхода из-за коронавируса, 24 новых случаев заболевания

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 22 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 24 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,158 тыс. человек, зарегистрировано 80 тыс. 778 случаев заболевания.

Все смертельные случаи приходятся на провинцию Хубэй, из них 19 - на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3 тыс. 046 человек, (в Ухане - 2 тыс. 423), заболели 67 тыс. 773 (в Ухане - 49 тыс. 978). По состоянию на утро понедельника, более 49 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране 10 приходятся на прибывших из-за рубежа, шесть зарегистрировано в Пекине, два - в Шанхае, по одному - в провинциях Шаньдун и Ганьсу. Всего насчитывается 79 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 16 тыс. человек, состояние 4,4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 61 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 177 случая заболевания: в Гонконге - 120 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 47 (один случай смерти).